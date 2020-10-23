Правоохранители разоблачили депутата Сумского областного совета на вымогательстве 4 тысяч долларов на предвыборную кампанию. «Спонсорскую помощь» подозреваемый вымогал от руководителя коммунального предприятия.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
По данным следствия, в случае отказа от «помощи» депутат угрожал руководителю предприятия физической расправой. Депутата задержали во время получения второй половины «помощи» в размере 3 тысячи долларов.
Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 189 УК Украины, сейчас ведется расследование. Решается вопрос о сообщении о подозрении.
В случае доказательства вины депутату грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Напомним, наиболее частыми нарушениями во время проведения нынешней избирательной кампании на Николаевщине стали подкуп избирателей, а также незаконные методы агитации.
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Правоохранители разоблачили депутата Сумского областного совета на вымогательстве 4 тысяч долларов на предвыборную кампанию. «Спонсорскую помощь» подозреваемый вымогал от руководителя коммунального предприятия.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
По данным следствия, в случае отказа от «помощи» депутат угрожал руководителю предприятия физической расправой. Депутата задержали во время получения второй половины «помощи» в размере 3 тысячи долларов.
Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 189 УК Украины, сейчас ведется расследование. Решается вопрос о сообщении о подозрении.
В случае доказательства вины депутату грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Напомним, наиболее частыми нарушениями во время проведения нынешней избирательной кампании на Николаевщине стали подкуп избирателей, а также незаконные методы агитации.