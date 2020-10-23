В одном из отделений «Укрпочты» города Николаева наблюдатель «Опоры» заметил агитационные листовки кандидатов от двух партий — «Слуга народа» и «Миколаївці».

Выяснилось, что их по домам почтовых абонентов распространяют почтальоны в соответствии с договорами, заключенными с политическими партиями, сообщает «Опора».

В середине октября наблюдатель «Опоры» зафиксировал в отделении Укрпочты № 36 в микрорайоне Варваровка стопку агитационных листовок кандидата в депутаты городского совета от партии «Слуга народа» Александра Шевченко, а также несколько экземпляров газет «Ми — Миколаївці». На первой полосе издания был изображен кандидат в депутаты городского совета от партии «Миколаївці» Александр Жолобецкий и надпись «Что я планирую сделать, будучи депутатом городского совета». Как пояснили сотрудники отделения, эти агитационные материалы они получили с распределительного пункта, почтальоны распространяют их по домам.

По информации, размещенной на сайте Укрпочты, основателем и акционером АО «Укрпочта» является государство в лице Министерства инфраструктуры Украины. Деятельность Укрпочты регламентируется Законом Украины «О почтовой связи», другими законами Украины, а также нормативными актами Всемирного почтового союза.

Несмотря на это, «Опора» обратилась к «Укрпочте» с информационным запросом, в котором просила объяснить, на каком основании почтальоны распространяют агитационные материалы.

22 октября от Укрпочты пришел ответ. В ней директор Николаевской дирекции АО «Укрпочта» Евгений Косоруков сообщил, что «работники МД АО «Укрпочта» осуществляют распространение агитационной продукции в соответствии с заключенными договорами». Как отмечается в письме директора Николаевской дирекции, стоимость таких услуг ориентировочно составляет: по городу — открытки от 0,10 грн, газеты от 2,55 грн; по селу — открытки от 0,46 грн, газеты от 5,35 грн, согласно действующим тарифам «Укрпочты».

«Предоставление информации о субъектах избирательного процесса, с которыми заключены договоры распространения агитационных материалов, Законом «О доступе к публичной информации» не предусмотрены«, — написал Евгений Косоруков.

Согласно части 16 статьи 57 Избирательного кодекса Украины запрещается размещение агитационных материалов и политической рекламы на зданиях и в помещениях органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной собственности, отметили в «Опоре».