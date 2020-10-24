Президент США Дональд Трамп пообещал своим сторонникам, что пандемия коронавируса скоро закончится и «нормальная жизнь полностью возобновится».

Об этом глава Белого дома заявил на предвыборном митинге во Флориде, сообщает Reuters.

В ходе своего выступления Трамп обвинил своего противника на предстоящих президентских выборах Джо Байдена в преувеличении кризиса в области здравоохранения, чтобы напугать американцев и заставить проголосовать за него.

— Мы собираемся быстро положить конец этой пандемии. Нормальная жизнь полностью возобновится, — сказал Дональд Трамп.

Напомним, эксперты посчитали, что более полумиллиона человек в США могут умереть от COVID-19 к концу февраля 2021 года, но около 130 000 из них можно спасти, если все будут носить маски.