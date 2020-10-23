Более полумиллиона человек в США могут умереть от COVID-19 к концу февраля 2021 года, но около 130 000 из них можно спасти, если все будут носить маски.

Об этом свидетельствует исследование Института оценки здоровья Вашингтонского университета, сообщает Reuters.

Исследование показало, что при небольшом количестве эффективных способов лечения от COVID-19 и отсутствии вакцин Соединенные Штаты столкнутся с «продолжающейся проблемой общественного здравоохранения в течение зимы».

— Мы приближаемся к значительной осенне-зимней вспышке, – сказал директор института Крис Мюррей, который руководил исследованием.

Он отметил, что прогнозы, а также текущий рост показателей инфицирования и смертности говорят, что «идея о том, что пандемия уходит», не имеет никаких оснований.

Как сообщалось, в ВОЗ заявили, что в ближайшие несколько месяцев будет чрезвычайно тяжелым периодом в процессе преодоления пандемии коронавируса.