Министерство внутренних дел готово к проведению местных выборов 25 октября и надеется, что нарушений не будет.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил во время видеовключения из Италии на специальном Киевском форуме по безопасности, пишет Укринформ.

— Я министр внутренних дел, поэтому я обеспечиваю честный и четкий процесс голосования, независимо от того, кто у власти, кто в оппозиции, — это прежде всего моя функция. Ко дню голосования МВД готово. Мы находимся в полной коммуникации с ЦИК, со всеми местными комиссиями. Гражданская сеть ОПОРА нам помогает в наблюдении за всеми случаями нарушений. Надеюсь, что все будет хорошо, — отметил Арсен Аваков.

На вопрос об опросе, инициированном Президентом Владимиром Зеленским, который планируется провести в день выборов, Арсен Аваков сказал, что правоохранители будут действовать в рамках закона.

— Мы будем подходить к этому с точки зрения закона... Подобную систему опроса мы считаем корректной. И если это будет нарушаться, то мы будем пресекать, — подчеркнул руководитель МВД.

Ранее сообщалось, что в случае порчи бюллетеней во время опроса президента Украины Владимира Зеленского правоохранители смогут привлечь к ответственности.