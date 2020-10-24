В Украине 24 октября наступил «день тишины» перед голосованием на местных выборах, которые состоятся в воскресенье, 25 октября.

Согласно избирательному законодательству, предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов.

Предвыборная агитация накануне дня голосования и в день голосования запрещена.

Также запрещается проведение массовых акций (собраний, митингов, шествий, демонстраций) от имени кандидатов, местных организаций партий-субъектов избирательного процесса, а также политических партий, местные организации которых являются участниками избирательного процесса.

В Нацполиции также напомнили о «дне тишины» и призвали информировать правоохранителей о нарушениях.

— Призываем всех придерживаться избирательного законодательства. В случае выявления нарушений — немедленно информируйте об этом полицию, — говорится в сообщении Нацполиции на странице в Facebook.

Как сообщалось, Министерство внутренних дел готово к проведению местных выборов 25 октября и надеется, что нарушений не будет.