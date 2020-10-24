С начала 2020 года народные депутаты Украины в общей сложности получили из бюджета 92,3 миллиона гривен на зарплаты, свою деятельность и компенсации за отпуска.

Об этом пишет hromadske ссылаясь на данные из единого веб-портала использования публичных средств spending.gov.ua.

Больше всего денег Управлением делами аппарата Верховной Рады в казначейство было перечислено 9 января.

Тогда 7 миллионов гривен направили на выплату заработной платы. Всего с начала года сумма переведенных средств в Государственную казначейскую службу для выплаты наличными заработной платы превысила 42 миллиона гривен.

Еще 19,2 миллиона гривен наличными выплатили на компенсации за отпуска. Из них самые большие перечисления Управление делами аппарата парламента осуществило 15 января и 4 февраля — по 5 миллионов гривен. Помощники народных депутатов получили вознаграждения наличными в сумме 12,7 миллионов гривен.

На возмещение расходов, связанных с выполнением народными депутатами своих полномочий, из государственного бюджета наличными выплатили 17,9 миллионов гривен. Больше всего перечислили 15 сентября — 2,9 миллиона гривен.

В соответствии со статьей 32 закона «О статусе народного депутата» за счет украинцев народным депутатам компенсируют следующие расходы: на проезд, аренду жилья или гостиничного номера и другие.

Напомним, что на организацию и работу волонтеров для проведения «всеукраинского опроса» по инициативе президента Владимира Зеленского необходимо потратить 75 миллионов гривен, а максимальная сумма расходов может достичь 103 миллионов гривен.