На организацию и работу волонтеров для проведения «всеукраинского опроса» по инициативе президента Владимира Зеленского необходимо потратить 75 миллионов гривен, а максимальная сумма расходов может достичь 103 миллионов гривен.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции глава правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

— Очень много дискуссий возникало вокруг темы проведения так называемого социологического опроса в день выборов, которое планирует оплатить партия «Слуга народа», – отметила она.

По словам Ольги Айвазовской, ОПОРА получила информацию от компаний, которые сейчас набирают людей (проводят рекрутинги) для организации этого опроса.

В частности, около 75 миллионов гривен планируется направить на работу волонтеров, которые 25 октября будут работать у входа на избирательные участки.

— Общее количество расходов, по нашим данным, которые поступали непосредственно из компаний-организаторов этого процесса, составляет около 75 миллионов гривен, если говорить о непосредственно полевой части. Исключительно расходы на работу и организацию работы волонтеров у входа на избирательные участки, – рассказала Ольга Айвазовская.

Согласно данным ОПОРы, с волонтерами планируется заключать гражданско-правовые договоры подряда. Они будут проводить опрос и получать оплату в размере 1200 гривен.

— Стоимость компенсации, которая будет получаться на руки, – около 1200 гривен. А если речь идет о гражданско-правовых договорах, то к ним нужно добавить еще 40% налоговых сборов различного типа, которые нужно уплатить в бюджет. Соответственно, максимальное количество расходов ориентировочно составляет 103 млн гривен, если мы говорим о сумме, с которой будут еще уплачены налоги, а также компенсировано 40 гривен координаторам за каждого дополнительно приведенного человека, – подчеркнула Ольга Айвазовская.

Напомним, что 13 октября Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Что именно будут спрашивать, пока неизвестно. Также отметим, что в Офисе Преиздента заявили, что данный Всеукраинский опрос не будет иметь прямых юридических последствий.

Позже стало известно, что правящая политическая партия «Слуга Народа» профинансирует всеукраинский опрос Владимира Зеленского, который состоится 25 октября.

При этом, президент Владимир Зеленский объяснил, что всенародный опрос в день выборов нужен ему для того, чтобы услышать мнение народа, а потом выносить определенные предложения на рассмотрение депутатов Верховной Рады.