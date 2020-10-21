Об этом сообщает пресс-служба партии.

Говорят, что не будут проводить исследование собственными силами, а заключат договор с компанией, которая проводит социологические опросы. Однако не указывается, какую именно сумму потратят на опрос.

— Фактически это общепринятый в мире формат экзитпола. Опрос в этом формате будут проводить 25 октября также и по заказу других политических сил, — говорят в партии.

Кроме того уверяют, что этот опрос не будет агитацией за их партию. Во время исследования обещают не использовать партийную символику, не призывать голосовать за «Слугу Народа» или отдельных кандидатов. Членов партии, кандидатов в депутаты от партии и их представителей не будут привлекать к проведению опроса и общению с гражданами в день выборов.

Расходы, связанные с опросом, обещают внести в отчет партии для Национального агентства по предупреждению коррупции.

Напомним, что 13 октября Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Что именно будут спрашивать, пока неизвестно. Также отметим, что в Офисе Преиздента заявили, что данный Всеукраинский опрос не будет иметь прямых юридических последствий.