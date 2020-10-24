В день проведения местных выборов 25 октября в Государственном бюро расследований будет работать телефонная «горячая линия» для сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства субъектами, подследственными ведомству.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Сообщается, что Госбюро расследований будет работать в усиленном режиме и принимать сообщения о возможных уголовных правонарушениях, совершенных:

высокопоставленными чиновниками (народные депутаты, члены ЦИК);

правоохранителями и военнослужащими;

судьями.

При этом, в случае имеющейся информации об уголовных правонарушениях, связанных с избирательным процессом, сообщить о преступлении можно по телефону: (044) 294-64-63.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел готово к проведению местных выборов 25 октября и надеется, что нарушений не будет.