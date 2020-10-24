В день проведения местных выборов 25 октября в Государственном бюро расследований будет работать телефонная «горячая линия» для сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства субъектами, подследственными ведомству.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
Сообщается, что Госбюро расследований будет работать в усиленном режиме и принимать сообщения о возможных уголовных правонарушениях, совершенных:
При этом, в случае имеющейся информации об уголовных правонарушениях, связанных с избирательным процессом, сообщить о преступлении можно по телефону: (044) 294-64-63.
Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел готово к проведению местных выборов 25 октября и надеется, что нарушений не будет.
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В день проведения местных выборов 25 октября в Государственном бюро расследований будет работать телефонная «горячая линия» для сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства субъектами, подследственными ведомству.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
Сообщается, что Госбюро расследований будет работать в усиленном режиме и принимать сообщения о возможных уголовных правонарушениях, совершенных:
При этом, в случае имеющейся информации об уголовных правонарушениях, связанных с избирательным процессом, сообщить о преступлении можно по телефону: (044) 294-64-63.
Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел готово к проведению местных выборов 25 октября и надеется, что нарушений не будет.