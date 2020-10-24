Кандидат в мэры Николаева партии «За майбутнє» в Николаевской области Юрий Гранатуров заявил о планах возобновить программу по строительству и реконструкции детских садов в городе.

Об этом он рассказал в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести 23 октября.

В частности, в ходе своего выступления Юрий Гранатуров указал на то, что в городе не применяется программно-целевой метод в исполнении бюджета, который предусматривает качественный показатель.

— Мы все прекрасно понимаем, что работа по руководству городом — это, прежде всего, основополагающие принципы и методы, которыми руководствуется руководитель города для того, чтобы эффективно им управлять. Не мы изобрели программно-целевой метод формирования бюджета и его реализации, а также его наполнения. Однако, программно-целевой метод, который уже должен быть полностью внедрен, внедрен только лишь на бумаге и мы очень часто, создавая программы, отступаем от них в силу разных обстоятельств: политической целесообразности, хотелок определенных групп влияния депутатского корпуса, различного рода острых необходимостей или предвыборных обещаний. Программно-целевой метод не дает нам возможности эффективного и нормального принятия бюджета, если он используется хаотично и проблемно, поэтому программно-целевой метод должен в обязательном порядке лежать в основе всего, что касается эффективного наполнения, справедливого и рационального распределения, а также четкого, эффективного и оперативного исполнения соответствующего местного бюджета, - сказал Юрий Гранатуров.

Также он указал на необходимости определять приоритеты городского бюджета, отметив, что действующий депутатский корпус «ни разу не смог» этого сделать.

— Также необходимо, а это основа основ, определять приоритеты бюджета. К сожалению, на протяжении последних нескольких лет мы ни разу не смогли принять бюджет — я имею ввиду депутатский корпус — для того, чтобы определить его приоритеты. Декларативно, да, был объявлен год медицины, год дорог, но по факту это не соответствовало действительности. Заметьте, я никого не критикую, а говорю как я это вижу. Обязательным условием каждого принятия бюджета — это принятие бюджетной резолюции. Каждый раз это принималось, но ни разу не вносилось, и депутатские «хотелки» каждый раз побеждали. Кроме всего прочего, продолжается остаточный принцип финансирования той гуманитарной и социальной сферы, которая была, например, работников культуры. Мы много говорим о культуре. Мое убеждение, что управление культуры медленно, но уверенно превращается в управление праздников и мы забываем о тех глубинных моментах развития культуры, которыми должно быть наполнено культурное воспитание, - сказал Юрий Гранатуров.

При этом, лидер партии «За майбутнє» в Николаевской области Юрий Гранатуров отметил, что в новом созыве будет настаивать на принятии ряда новых целевых программ, в частности, программы «Николаевский двор».

— Обязательным условием после пересмотра — это принятие следующих реальных городских целевых программ. Я буду настаивать в новом созыве, чтобы была пересмотрена и четко принята программа «Николаевский двор». Программа регулирования и содержания бездомных животных, считаю, не такая, какой она должна быть. Программа «Безопасный город», которую приняли недавно, не наполнена соответствующим содержанием. Я сейчас называю свои приоритеты: программа возвращения в коммунальную собственность и реконструкции детских садов, которая работала. Мы тогда отобрали у частников 5 детских садов, полностью их реконструировали и запустили в эксплуатацию. Мэр должен быть коммуникатором и уметь работать с депутатским корпусом, должен провести управленческий аудит, сократить раздутый управленческий аппарат, а также оптимизировать штатную численность, - сказал Юрий Гранатуров.

Напомним, ранее представитель команды Артема Ильюка — Виталий Воронов заявил, что за последние пять лет в Николаеве не построили ни одного нового детского сада или школы, при том, что бюджет развития города составил порядка 4 миллиардов гривен.