По состоянию на утро 24 октября в Николаевской области выявлено 209 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.

Всего зарегистрировано 7779 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 399 (+10).

Из всех подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 5562 человека (+115);

Первомайск — 261 человек (+17);

Южноукраинск — 229 человек (+6);

Вознесенск — 263 человека (+5);

Очаков — 39 человек (+5);

Арбузинский район — 32 человека (+2);

Баштанский район — 90 человек (+1);

Березанский район — 90 человек (+9);

Братский район — 22;

Березнеговатский район — 7 человек (+1);

Веселиновский район — 48 человек;

Витовский район — 241 человек (+23);

Вознесенский район — 102 человека (+1);

Врадиевский район — 108 человек (+5);

Еланецкий район — 66 человек (+1);

Доманевский район — 93 человека (+3);

Казанковский район — 50 человек (+1);

Кривоозерский район — 77 человек (+1);

Николаевский район — 106 человек;

Новобугский район — 30 человек (+2);

Новоодесский район — 104 человека (+1);

Очаковский район — 32 человека (+7);

Первомайский район — 86 человек (+2);

Снигиревский район — 41 человек (+1).

Выздоровели больных за сутки — 80, всего выздоровели — 1702. Умерло всего от последствий COVID-19 — 131, за сутки — 4.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил жителям города, которые не верят в серьезность угрозы коронавирусного заболевания, посетить инфекционное отделение в городской больнице №1, где проходят лечение больные COVID-19.