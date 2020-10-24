По состоянию на утро 24 октября в Николаевской области выявлено 209 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.
Всего зарегистрировано 7779 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 399 (+10).
Из всех подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев — 5562 человека (+115);
Первомайск — 261 человек (+17);
Южноукраинск — 229 человек (+6);
Вознесенск — 263 человека (+5);
Очаков — 39 человек (+5);
Арбузинский район — 32 человека (+2);
Баштанский район — 90 человек (+1);
Березанский район — 90 человек (+9);
Братский район — 22;
Березнеговатский район — 7 человек (+1);
Веселиновский район — 48 человек;
Витовский район — 241 человек (+23);
Вознесенский район — 102 человека (+1);
Врадиевский район — 108 человек (+5);
Еланецкий район — 66 человек (+1);
Доманевский район — 93 человека (+3);
Казанковский район — 50 человек (+1);
Кривоозерский район — 77 человек (+1);
Николаевский район — 106 человек;
Новобугский район — 30 человек (+2);
Новоодесский район — 104 человека (+1);
Очаковский район — 32 человека (+7);
Первомайский район — 86 человек (+2);
Снигиревский район — 41 человек (+1).
Выздоровели больных за сутки — 80, всего выздоровели — 1702. Умерло всего от последствий COVID-19 — 131, за сутки — 4.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил жителям города, которые не верят в серьезность угрозы коронавирусного заболевания, посетить инфекционное отделение в городской больнице №1, где проходят лечение больные COVID-19.
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По состоянию на утро 24 октября в Николаевской области выявлено 209 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.
Всего зарегистрировано 7779 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 399 (+10).
Из всех подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев — 5562 человека (+115);
Первомайск — 261 человек (+17);
Южноукраинск — 229 человек (+6);
Вознесенск — 263 человека (+5);
Очаков — 39 человек (+5);
Арбузинский район — 32 человека (+2);
Баштанский район — 90 человек (+1);
Березанский район — 90 человек (+9);
Братский район — 22;
Березнеговатский район — 7 человек (+1);
Веселиновский район — 48 человек;
Витовский район — 241 человек (+23);
Вознесенский район — 102 человека (+1);
Врадиевский район — 108 человек (+5);
Еланецкий район — 66 человек (+1);
Доманевский район — 93 человека (+3);
Казанковский район — 50 человек (+1);
Кривоозерский район — 77 человек (+1);
Николаевский район — 106 человек;
Новобугский район — 30 человек (+2);
Новоодесский район — 104 человека (+1);
Очаковский район — 32 человека (+7);
Первомайский район — 86 человек (+2);
Снигиревский район — 41 человек (+1).
Выздоровели больных за сутки — 80, всего выздоровели — 1702. Умерло всего от последствий COVID-19 — 131, за сутки — 4.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил жителям города, которые не верят в серьезность угрозы коронавирусного заболевания, посетить инфекционное отделение в городской больнице №1, где проходят лечение больные COVID-19.