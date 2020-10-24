На автомобиль главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии неизвестные прикрепили устройство слежения.

На своей странице в Facebook Давид Арахамия рассказал, что нашел непознанное устройство, сегодня днем, когда направлялся на работу.

— Сегодня в 13:25 приехал на работу, сработал датчик давления шин, вышел из машины и осмотрел колёса, под задним правым колесом обнаружил небольшой свёрток. Вызвал полицию, работает бригада взрывотехников. По предварительным данным устройство слежения, - написал Давид Арахамия.

Напомним, что в четверг, 22 октября, во время встречи на госпредприятии «Зоря» - «Машпроект» с турецкими инвесторами глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия представил кандидата от партии Татьяну Домбровскую как будущего мэра Николаева.