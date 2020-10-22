В четверг, 22 октября, во время встречи на госпредприятии «Зоря» - «Машпроект» с турецкими инвесторами глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия представил кандидата от партии Татьяну Домбровскую как будущего мэра Николаева.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Так, «Зоря» - «Машпроект» подписала с турецкой компанией LODOS Propulsion Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. меморандум о сотрудничестве в сфере производства и поставок продукции гражданского и военного назначения, а также совместных проектах в энергетической сфере. После подписания меморандума Давид Арахамия представил главе турецкой делегации Халуку Байрактару кандидата в городские головы Николаева от «Слуги народа» Татьяну Домбровскую как будущего мэра.
Давид Арахамия заявил турецким инвесторам, что когда они приедут в Николаев в следующий раз, Татьяна Домбровская уже будет управлять городом.
— Халук, я хочу представить вам будущего мэра Николаева. В следующий раз, когда вы приедете, Татьяна будет управлять целым городом. Этот завод (ГП «Зоря»-«Машпроект», — прим.) одно из самых стратегических предприятий, и я надеюсь, что когда мы наладим сотрудничество, часть Николаева войдет в Турцию, — сказал Давид Арахамия.
В свою очередь, Татьяна Домбровская выразила уверенность, что подписание меморандума даст «толчок к плодотворной совместной работе».
Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что за год на Николаевщине благодаря «слугам народа» были построены детские сады, школы, несколько приемных отделений больниц, а также реконструированы стадионы.
Напомним, что кандидат на пост городского головы от «ОПЗЖ» Владислав Чайка заявил, что планирует быть мэром Николаева 10 лет.
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В четверг, 22 октября, во время встречи на госпредприятии «Зоря» - «Машпроект» с турецкими инвесторами глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия представил кандидата от партии Татьяну Домбровскую как будущего мэра Николаева.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Так, «Зоря» - «Машпроект» подписала с турецкой компанией LODOS Propulsion Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. меморандум о сотрудничестве в сфере производства и поставок продукции гражданского и военного назначения, а также совместных проектах в энергетической сфере. После подписания меморандума Давид Арахамия представил главе турецкой делегации Халуку Байрактару кандидата в городские головы Николаева от «Слуги народа» Татьяну Домбровскую как будущего мэра.
Давид Арахамия заявил турецким инвесторам, что когда они приедут в Николаев в следующий раз, Татьяна Домбровская уже будет управлять городом.
— Халук, я хочу представить вам будущего мэра Николаева. В следующий раз, когда вы приедете, Татьяна будет управлять целым городом. Этот завод (ГП «Зоря»-«Машпроект», — прим.) одно из самых стратегических предприятий, и я надеюсь, что когда мы наладим сотрудничество, часть Николаева войдет в Турцию, — сказал Давид Арахамия.
В свою очередь, Татьяна Домбровская выразила уверенность, что подписание меморандума даст «толчок к плодотворной совместной работе».
Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что за год на Николаевщине благодаря «слугам народа» были построены детские сады, школы, несколько приемных отделений больниц, а также реконструированы стадионы.
Напомним, что кандидат на пост городского головы от «ОПЗЖ» Владислав Чайка заявил, что планирует быть мэром Николаева 10 лет.