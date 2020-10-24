Глава Николаевской облгосадминистрации 2005 - 2007 годов, член исполкома города Александр Садыков считает, что главным приоритетом новой городской власти должна быть борьба с коронавирусным заболеванием COVID-19.

Об этом Александр Садыков рассказал вчера, 23 октября, во время дебатов кандидатов в мэры в программе «Битва за місто» на НикВести.

— Во время избирательной кампании все абсолютно кандидаты в мэры обещают сделать город-сад. Я прочитал практически все программы, которые представляли наши кандидаты, и вынес следующее: дороги должны быть ровные, вода в дома должна подаваться чистая, крыши не должны течь, транспорт должен хорошо ездить, а собак надо убрать. У всех все одинаковое. Но к сожалению жизнь немного меняет то, что рисуют политики и то, что они должны сделать в ближайшее время. Мы живем в абсолютно непростое время, мы живем в системе трех кризисов: мировой экономический кризис, кризис экономический и управленческий в стране, и как результат кризис у нас в городе. В этих условиях мы с первого дня приходя новой власти в городе должны уделять внимание тем вещам, которые приоритетны сегодня, - сказал Александор Садыков.

Он напомнил, что с понедельника, 26 октября, Николаев переводят в «красную» карантинную зону.

— Сегодня главный приоритет, который есть в нашем городе, это борьба с ковидом. К сожалению, мы с понедельника переходим в «красную» зону. У нас было полгода для того, чтобы нормально подготовиться к этой второй волне, но мы не подготовились. Как следствие, в ближайшие дни и недели больницы будут переполнены. Как следствие, будут проблемы у жителей Николаева, которые подхватят эту болячку. Поэтому борьба с ковидом - это первый вопрос, который должен будет решать будущий мэр, - сказал Александр Садыков.

Александр Садыков

Второй приоритет для будущего мэра Николаева, по мнению Александра Садыкова, — это отопление.

— Мы прекрасно знаем, что происходит сегодня с отоплением. Ныне действующая власть не решила этих проблем до сегодняшнего дня. В общем-то, у нас 5 лет подряд, как толко наступал отопительный сезон - сразу возникали какие-то проблемы. Потому что у нас мэр постоянно отсутствовал в это время, находился за рубежом или еще где-то. Проблема, которая возникла в облтепло, возникла не сегодня, а годы тому. Николаев принял коммунальное предприятие с долгами, и о том, что эти долги есть, все знали. Нормальный управленец вообще не принимал бы предприятие с подобными долгами в коммунальную собственность города. Но тогдашний губернатор имел большое влияние на нынешнего мэра, поэтому, мы приняли в том виде, в котором есть. Эту проблему нужно решать, и выделенные сегодня 10 миллионов лишь чуть-чуть решают ее, - сказал Александр Садыков.

Третья проблема, которую нужно решать, это помощь людям, которые живут в условиях этих трех кризисов и ковида в Николаеве. Самые незащищенные это люди пожилого возраста, пенсионеры, у которых маленький доход, и дети.

— Мы за 6 месяцев не подготовились к тому, что дети будут учиться опять дистанционно. Мы получим потерянное поколение, которое год, полтора или два будет заниматься в неподготовленном режиме дистанционного образования, - сказал Александр Садыков.

При этом, он также отметил важность сохранения в Николаеве инженерного и научного потенциала.

— Сейчас очень модно говорить об изменениях. Я бы хотел сказать, что изменения бывают разные. Все на выборах кричат «хотим, хотим перемен». Перемены бывают разные: положительные и отрицательные. И мы, к сожалению, видим отрицательные перемены тоже. Я за изменения, я за положительные изменения. В желании все поменять надо что-то еще и сохранить. А нам есть, что сохранять. Это тот инженерный и научный потенциал, который мы получили от наших предков, когда на этой территории строились уникальные инженерные сооружения, самые сложные - авианосцы. И присутствие сейчас порядка 10 конструкторских бюро, которые делают проекты в том числе и военных кораблей для зарубежных заказчиков, говорит о том, что этот потенциал есть, нам есть, что сохранять. Поэтому, не теряйте это, пожалуйста, думайте об том, - сказал Александр Садыков.

По его мнению, у городского головы должно быть два заместителя. Один бы отвечал за функционирование города, а второй - за реализацию проектов развития.

— Я за развитие, я за изменения в развитии. Поэтому, мой приоритет как управленца, должны быть два заместителя. Один отвечает за функционирование города 24 часа 7 дней в неделю. Это все, о чем вы говорите, и транспорт туда входит, и ЖКХ и так далее. Второй заместитель должны быть заместителей по развитию города. Это человек, который будет курировать новые проекты, новые инфраструктурные проекты, строительство новых театров, больниц. То, что позволит нам перейти из начала 20 века, в котором мы по сути находимся, в 21 век, - сказал Александр Садыков.

Ранее сообщалось, что Александр Садыков обвинил городскую и областную власть в неготовности к обострению роста заболеваемости на COVID-19.