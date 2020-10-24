В Ровно утром 24 октября подожгли автомобиль директора «Ровнооблводоканала» и кандидата в депутаты областного совета от «Слуги Народа» Андрея Карауша.

Об этом сообщает Нацполиция.

Правоохранители установили, что подожженный Mercedes-Benz CLS 350 припарковали во дворе дома, где проживал владелец. Бампер и моторный отсек полностью уничтожены огнем.

Злоумышленник на месте происшествия оставил пластмассовую емкость с остатками топлива — ее передадут на экспертизу. Следователи Ровенского отдела полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 194 (умышленное повреждение имущества). Санкция предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.

Кандидат в Ровенский областной совет от «Слуги Народа», руководитель «Ровнооблводоканала» Андрей Карауш подтвердил местному интернет-изданию VSE, что это его автомобиль подожгли. Он связывает это с политической деятельностью, назвав такие действия «грязными технологиями».

Напомним, что сегодня ночью, 8 октября, сгорел автомобиль общественника, кандидата в депутаты Николаевского горсовета от партии «Слуги народа» Денису Жело.