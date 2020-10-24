Кандидат в мэры Николаева от политической партии «Наш край» Николай Круглов заявил, что «Николаевводоканал» подает в квартиры жителей города под видом питьевой воды — техническую.

Об этом он сказал в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести в пятницу, 23 октября.

Николай Круглов считает, что в Николаеве нужно уменьшить тариф на воду, поскольку ее качество не соответствует межгосударственным стандартам и госстандартам Украины.

— Я повторю то, что говорил уже тысячи николаевцам. Если водоканал дает воду не по ГОСТу или ДСТу, то это называется техническая вода и цена за воду должна быть совершенно другой. Мы должны освободить людей от платы за качественную воду, которую они не получают. Они будут платить за техническую воду, пока водоканал не сделает ее соответствующей ГОСТу. Разницу между этой ценой мы должны отдать нашему населению, чтобы они либо купили бутилированную воду, либо сами установили себе дополнительную очистку. Вот мой принципиальный подход, - сказал Николай Круглов.

Николай Круглов

Напомним, что в сентябре 2020 года жители Николаева массово жаловались на воду из-под крана в разных районах города. Как оказалось, во многих домах вода неприятно пахла плесенью и была мутного цвета.

При этом, на коммунальном предприятии «Николаевводоканал» объяснили это высокой температурой воздуха и сбросом фосфатов от моющих средств, которые вызывают цветение воды в водоемах и трубах.

Мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил, почему вода из-под крана во многих домах воняет плесенью и заверил горожан, что ее качество скоро нормализуется.