Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям разрешила кинотеатрам работать в «красной» зоне карантина.
Соответствующее решение было принято Государственной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям по инициативе Министерства культуры и информационной политики и представителей сетей кинотеатров.
— Как и во многих странах Европы — теперь и в Украине кинотеатрам разрешено работать в «красной» зоне карантина. Посетители здесь могут чувствовать себя безопасно — маски, кондиционирования, рассадка через кресло — 50% зала, - сказано в сообщении.
В министерстве отметили, что в настоящее время анализируют ситуацию относительно дальнейшей работы учреждений культуры в «красных» зонах — в первую очередь, театров и музеев.
Там считают, что такое решение «не только позволит зрителям получить «свежий глоток воздуха» от новых фильмов или спектаклей, но и позволит выжить культурным институтам в период карантина».
Напомним, что в связи с увеличением количества случаев коронавируса COVID-19, Николаев перевели из «оранжевой» в «красную» карантинную зону.
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Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям разрешила кинотеатрам работать в «красной» зоне карантина.
Соответствующее решение было принято Государственной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям по инициативе Министерства культуры и информационной политики и представителей сетей кинотеатров.
— Как и во многих странах Европы — теперь и в Украине кинотеатрам разрешено работать в «красной» зоне карантина. Посетители здесь могут чувствовать себя безопасно — маски, кондиционирования, рассадка через кресло — 50% зала, - сказано в сообщении.
В министерстве отметили, что в настоящее время анализируют ситуацию относительно дальнейшей работы учреждений культуры в «красных» зонах — в первую очередь, театров и музеев.
Там считают, что такое решение «не только позволит зрителям получить «свежий глоток воздуха» от новых фильмов или спектаклей, но и позволит выжить культурным институтам в период карантина».
Напомним, что в связи с увеличением количества случаев коронавируса COVID-19, Николаев перевели из «оранжевой» в «красную» карантинную зону.