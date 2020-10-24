Кандидат на пост Николаевского городского головы от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская заявила, что считает слепцами тех, кто убеждён, что дела в городе идут хорошо.
Об этом она заявила в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести в пятницу, 23 октября.
— Я с уверенностью могу сегодня сказать, что действующий мэр не прошел тест и не заслуживает еще 5 лет управлять нашим городом. Если вы считаете, что Александр Федорович за эти годы сделал достаточно, если вы считаете, что Александр Федорович использовал все возможные шансы, которые были у нашего города и вам нравится абсолютно все, тогда мне кажется, что вы слепы, потому что оценить это, кроме как крайне негативно невозможно, - сказала Татьяна Домбровская.
Напомним, что в ходе эфира политического ток-шоу «Битва за місто» кандидат на пост Николаевского городского головы от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская также назвала трусом своего оппонента Владислава Чайку, который не пришел на дебаты кандидатов в мэры. При этом она обратилась к еще одному своему оппоненту, действующему мэру Николаева Александру Сенкевичу, заявив, что он «стал драконом, с которым когда-то боролся».
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Кандидат на пост Николаевского городского головы от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская заявила, что считает слепцами тех, кто убеждён, что дела в городе идут хорошо.
Об этом она заявила в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести в пятницу, 23 октября.
— Я с уверенностью могу сегодня сказать, что действующий мэр не прошел тест и не заслуживает еще 5 лет управлять нашим городом. Если вы считаете, что Александр Федорович за эти годы сделал достаточно, если вы считаете, что Александр Федорович использовал все возможные шансы, которые были у нашего города и вам нравится абсолютно все, тогда мне кажется, что вы слепы, потому что оценить это, кроме как крайне негативно невозможно, - сказала Татьяна Домбровская.
Напомним, что в ходе эфира политического ток-шоу «Битва за місто» кандидат на пост Николаевского городского головы от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская также назвала трусом своего оппонента Владислава Чайку, который не пришел на дебаты кандидатов в мэры. При этом она обратилась к еще одному своему оппоненту, действующему мэру Николаева Александру Сенкевичу, заявив, что он «стал драконом, с которым когда-то боролся».