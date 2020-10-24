Сегодня, 24 октября, в «день тишины» николаевские полицейские зафиксировали 10 сообщений о нарушении избирательного законодательства.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
— По состоянию на 13:00 в подразделениях полиции зарегистрировано 10 сообщений о нарушении избирательного законодательства. Граждане сообщают о незаконной агитации — наличие в местах массового пользования рекламы кандидатов в депутаты и размещение на билбордах агитационных материалов, - сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас вся информация, поступающая в правоохранительные органы, тщательно проверяется.
Напомним, что в день «день тишины» на билбордах по Николаеву разместили плакаты со скрытой рекламой партий, содержащей призыв к голосованию на местных выборах.
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Сегодня, 24 октября, в «день тишины» николаевские полицейские зафиксировали 10 сообщений о нарушении избирательного законодательства.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
— По состоянию на 13:00 в подразделениях полиции зарегистрировано 10 сообщений о нарушении избирательного законодательства. Граждане сообщают о незаконной агитации — наличие в местах массового пользования рекламы кандидатов в депутаты и размещение на билбордах агитационных материалов, - сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас вся информация, поступающая в правоохранительные органы, тщательно проверяется.
Напомним, что в день «день тишины» на билбордах по Николаеву разместили плакаты со скрытой рекламой партий, содержащей призыв к голосованию на местных выборах.