Сегодня, 24 октября, в «день тишины» николаевские полицейские зафиксировали 10 сообщений о нарушении избирательного законодательства.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

— По состоянию на 13:00 в подразделениях полиции зарегистрировано 10 сообщений о нарушении избирательного законодательства. Граждане сообщают о незаконной агитации — наличие в местах массового пользования рекламы кандидатов в депутаты и размещение на билбордах агитационных материалов, - сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас вся информация, поступающая в правоохранительные органы, тщательно проверяется.

Напомним, что в день «день тишины» на билбордах по Николаеву разместили плакаты со скрытой рекламой партий, содержащей призыв к голосованию на местных выборах.