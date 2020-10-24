Сегодня, 24 октября, в день «день тишины» на билбордах по Николаеву разместили плакаты со скрытой рекламой партий, содержащей призыв к голосованию на местных выборах.

В частности, такие плакаты расположены по проспекту Центральному, улице Московской, а также по улицам Чигрина и Гражданской, - передает корреспондент НикВести.

При этом, на плакатах со скрытой рекламой угадываются партийные цвета, стилистика и очертания логотипов партий.

Отметим, что формально это не является нарушением Закона Украины «О местных выборах», однако партии таким образом напоминают о себе избирателям и мобилизируют их для участия в выборах, которые состоятся в воскресенье, 25 октября.

Согласно избирательному законодательству, предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов.

Кроме того, накануне и в день голосования запрещается проведение массовых акций (собраний, митингов, походов, демонстраций и т. п.) от имени кандидатов и партий. Также запрещается проведение концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач или других публичных мероприятий в поддержку партий и кандидатов.

Напомним, 60% жителей Николаевской области заявили, что будут участвовать в местных выборах, которые пройдут 25 октября.