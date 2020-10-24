В США за последние сутки было зафиксировано более 83 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это рекордный показатель.

Об этом сообщает Associated Press.

До этого близкий показатель был в середине июля – 77 тысяч новых случаев за сутки.

В среднем, в США в сутки заболевают COVID-19 от 44 до 61 тысячи человек. Максимальный показатель также был в июле – около 67 тысяч.

На сегодняшний день почти 224 тысячи американцев умерли вследствие заражения коронавирусом COVID-19.

По всей стране локально ужесточают карантин. К примеру, во Флориде рекомендовали не проводить детские праздники. Ограничения ввели в штате Юта. Катастрофически не хватает мест в больницах штата Айдахо. В штате Южная Дакота на карантин отправили племя индейцев (в племени около 20 тысяч человек; из них сейчас болеют 391), до 30 октября запретили второстепенные поездки и закрыли второстепенные предприятия.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 7014 человек, зафиксировано 125 летальных случаев, 2177 пациентов выздоровели.