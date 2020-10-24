За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 7014 человек, зафиксировано 125 летальных случаев, 2177 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро субботы, 24 октября.

Суточный показатель заболеваемости снизился после трех дней антирекордов. Днем ранее было зафиксировано 7517 случаев инфицирования, это наибольшее значение за все время пандемии.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 337 410 человек, из них 139 755 выздоровели, летальных исходов — 6289.

Напомним, что правительство продлило карантин до 31 декабря. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.

Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.

Новые правила карантина начали действовать с 3 августа. Решение о делении страны на зоны пересматривают раз в 7 дней.