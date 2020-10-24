Кандидат в мэры Николаева от политической партии «Наш край» Николай Круглов заявил, что из всех кандидатов в городские головы только он и его оппонент Татьяна Домбровская — не находятся на сегодняшний день у власти.

Об этом он сказал в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести в пятницу, 23 октября.

— Когда в зале среди претендентов сидит 4 человека, который в разной ипостаси принадлежат действующей власти — у меня дальше слов нет. Кто не представляет сегодняшнюю власть? Гранатуров? Мэр? Член исполкома горсовета? Или бывший или нынешний — не знаю как сказать — начальник ЖЭКа «Забота»? Мы с вами (Татьяна Домбровская, - прим.) только вдвоем не действующая власть, - сказал Николай Круглов.

Стоит отметить, что на сегодняшний день Александр Сенкевич является действующим мэром Николаева, Александр Садыков — членом исполнительного комитета Николаевского городского совета, Юрий Гранатуров — депутатом Николаевского городского совета, Владислав Чайка — учредителем ЖЭКа «Забота».

Напомним, что кандидат в мэры Николаева от политической партии «Наш край» Николай Круглов заявил, что независимо от того, станет он городским головой или нет, он выполнит все обещания, которые давал николаевца.