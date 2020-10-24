Кандидат в мэры Николаева от политической партии «Наш край» Николай Круглов заявил, что независимо от того, станет он городским головой или нет, он выполнит все обещания, которые давал николаевца.

Об этом он сказал в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести в пятницу, 23 октября.

В частности, он рассказал, что знаком с проблемами Николаева и области с 1991 года и знает как их решать.

— Что я хочу сказать в первую очередь. Нам сказали, что нам надо представить себя, рассказать кто ты есть и чем ты отличаешься. В отличие от всех здесь присутствующих я могу сказать, что меня четыре раза выбирали депутатом Верховного Совета в нашей Николаевской области. Я три раза руководил нашей областью и из присутствующих здесь, за небольшим исключением, наверное, никто из них не прошел 25 лет всего развития нашей области со Дня независимости, с 1991 года. Это для начала. Что я хочу сказать. Сегодня не бой, не битва за город. Сегодня последнее слово нашим избирателям. Я считаю, что каждый из нас потом может рассказать и поделиться своими сомнениями — планами мы поделились более чем достаточно. Я могу сказать, что у меня есть своя стратегия, как решить проблемы Николаева. Это не только стратегия — 25 лет своей жизни в Николаевской области я посвятил решению этих проблем. То, что мы имеем сегодня в наших больницах, начиная от их оснащения, это как раз трагедия того, что за 5 лет наш городской совет не смог противостоять пустым реформам, которые не принесли ничего полезного нашим людям, - сказал Николай Круглов.

При этом он заявил о намерении решить ряд проблема в Никоаеве, в частности, экологическую, транспортную и жилищную.

Я долго говорить не буду. Могу сказать только одно. В случае моего избрания — я не так уверен и не могу сказать, что с каждым из присутствующих оппонентов мы где-то встретимся, встретимся мы точно в Николаеве, но в какой роли уже не столь важно, главное оставаться людьми. Я хочу сказать, что все те обещания, которые я дал николаевцам, я в обязательном порядке выполню. Это, в первую очередь, экологическая, транспортная, жилищная проблема — мы довели до обнищания наш жилой фонд. Это также проблема медицины, нашей молодежи и самое главное — проблема экономики нашего города, - сказал Николай Круглов.

Напомним, кандидат в мэры Николаева от политической партии «Наш край» Николай Круглов заявил, что «Николаевводоканал» подает в квартиры жителей города под видом питьевой воды — техническую.