В Ровно полицейские выявили более полсотни киевлян на распространении листовок компрометирующего характера о кандидате в мэры.

Об этом информирует сайт полиции.

— Около трех часов ночи сегодня, 24 октября, в Киеве экипаж патрульной полиции на улице Соломии Крушельницкой обнаружил трех мужчин, которые распространяли газеты с информацией компрометирующего характера об одном из кандидатов в мэры Ровно. Ими оказались жители столицы, - сообщили в полиции.

Информацию о пребывании в Ровно молодых людей из Киева передали всем экипажам патрульной полиции. Впоследствии в отделение полиции были приглашены 56 человек. Как выяснилось, все они прибыли из столицы пятью микроавтобусами. Среди них также было десять несовершеннолетних.

Полицейские изъяли у правонарушителей около 10 тысяч экземпляров газет с признаками черного пиара.

На 42 человек, которые имели агитационные материалы с признаками черного пиара работники полиции составили административные протоколы по части 2 статьи 212−13 (Изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск) КУоАП. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от трех до пяти необлагаемых минимумов.

Напомним, что в день «день тишины» на билбордах по Николаеву разместили плакаты со скрытой рекламой партий, содержащей призыв к голосованию на местных выборах.