Правоохранители открыли уголовное дело «по факту вероятной слежки» за народным депутатом, главой парламентской фракции «Слуги народа» Давидом Арахамией.
Об этом проинформировали в пресс-службе столичной прокуратуры.
— Производство открыто по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 182 (Незаконное собирание, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины, - сообщили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что на автомобиль главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии неизвестные прикрепили устройство слежения.
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Правоохранители открыли уголовное дело «по факту вероятной слежки» за народным депутатом, главой парламентской фракции «Слуги народа» Давидом Арахамией.
Об этом проинформировали в пресс-службе столичной прокуратуры.
— Производство открыто по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 182 (Незаконное собирание, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины, - сообщили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что на автомобиль главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии неизвестные прикрепили устройство слежения.