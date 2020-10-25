Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что питание детей в школах должно осуществляться по предзаказу, а еду должны готовить не в школьных столовых, а централизовано на соответствующем предприятии.

Такое мнение Александр Сенкевич высказал в пятницу, 23 октября, во время дебатов кандидатов в мэры в эфире программы «Битва за місто» на НикВести.

— Мы должны стремиться к тому, что собирать количество детей, которых нужно накормить в электронном виде, как это делается, например, авиакомпаниями при формировании пакета питания всех пассажиров. И наш комбинат должен уйти из школ, а столовые в школах должны стать нагревательными, где будут получать конкретные продукты для конкретных учеников, разогревать их и раздавать теплыми нашим детям. Это то, к чему стоит стремиться. И мне кажется, именно для этого нужно создать коммунальное предприятие, которое вместе с публичным контролем будет заниматься этой функцией, - сказал Александр Сенкевич.

Александр Сенкевич

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал о приоритетах своей команды на ближайшие 5 лет.