Кандидат в мэры Николаева от партии «Миколаївці» Александр Садыков заявил, что не понимает чем Александр Чайка, которого стратегический совет политпартии «Оппозиционная платформа — «За Жизнь» выбирал кандидатом, лучше Артема Ильюка.

Об этом Александр Садыков сказал вчера, 23 октября, во время дебатов кандидатов в мэры в программе «Битва за місто» на НикВести.

При этом он отметил, что Артем Ильюк — это опытный человек и таких как он нужно назначать заместителем городского головы.

— Замом по развитию я бы пригласил Ильюка, потому что мне до сих пор непонятен выбор, который сделал так называемый стратегический совет «ОПЗЖ», но это их проблемы. Мне непонятно, чем Чайка лучше Ильюка, я исходил из того, что Ильюк это тоже человек, который опытный и в парламентарии, и человек, который руководил фракцией в городском совете. Вот таких бы людей взять в замы и начинать работать с завтрашнего дня, - сказал Александр Садыков.

Напомним, что претендент на пост Николаевского городского головы Владислав Чайка заявил, что не захотел участвовать в дебатах кандидатов в мэры, в прямом эфире программы «Битва за місто», поскольку считает их «местечковым шоу», а своих оппонентов «говорунами».