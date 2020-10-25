Действующий глава Белого дома Дональд Трамп 24 октября досрочно проголосовал на президентских выборах, которые запланированы на 3 ноября. Голос отдал сам за себя.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Голосование состоялось во время визита американского лидера в штат Флорида. Трамп проголосовал в библиотеке округа Палм-Бич. Как рассказал президент, голосование было «очень безопасным» и «идеальным».

— Я голосовал за парня по имени Трамп, - отметил президент.

Как пишет NBC News, год назад президент США сменил свою прописку — из Нью-Йорка на Мар-а-Лаго во Флориде, где досрочное голосование на участках началось еще в понедельник.

По подсчетам экспертов, уже более 35 млн американцев проголосовали досрочно по почте и более 15 млн отдали свой голос лично — на избирательных участках.

Отметим, что сам Трамп выступает против голосования по почте якобы из-за угрозы фальсификаций.

Проголосовать досрочно в США можно будет еще в течение недели. На выборах 2016 года в США досрочно проголосовали 47 миллионов человек. В этом году из-за пандемии коронавируса такое голосование пользуется особой популярностью.

Напомним, что Верховная Рада Украины назначила местные выборы на 25 октября 2020 года.