С начала 24 октября в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе пророссийские боевики дважды нарушали режим «тишины».

Оккупанты обстреливали украинские позиции вблизи Шумов, сообщает командование ООС.

По данным штаба, российско-оккупационные войска осуществили два провокационных выстрела из стрелкового оружия. Украинские военнослужащие ответный огонь на вражескую провокацию не открывали.

В результате обстрела ни один военный из состава Объединенных сил не пострадал.

— Находясь начеку для адекватного реагирования на любые провокационные действия противника, подразделения Объединенных сил придерживаются достигнутых мирных договоренностей в полном объеме, - отметили в штабе.

Напомним, что за прошедшие сутки, 23 октября, на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевых потерь и ранений среди украинских военных в результате выстрелов не было.