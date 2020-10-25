Количество погибших азербайджанских мирных граждан в результате боевых действий в Нагорном Карабахе возросло.
По последним данным, жертвами конфликта Армении и Азербайджана стали 65 мирных жителей, сообщает Генеральная прокуратура Азербайджана.
Как информирует азербайджанская сторона, в результате боевых действий ранения получили 297 мирных жителей. Минимум 2174 частных домов были разрушены обстрелами, а 90 многоэтажек стали непригодными для проживания.
Кроме того, от боевых действий пострадали 398 гражданских объектов на территории Азербайджана.
Напомним, ранее омбудсмен самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Артак Бегларян заявил, что с начала конфликта в Нагорном Карабахе погибли 37 мирных жителей и еще как минимум 118 гражданских получили ранения
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»Катерина Середа
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
Количество погибших азербайджанских мирных граждан в результате боевых действий в Нагорном Карабахе возросло.
По последним данным, жертвами конфликта Армении и Азербайджана стали 65 мирных жителей, сообщает Генеральная прокуратура Азербайджана.
Как информирует азербайджанская сторона, в результате боевых действий ранения получили 297 мирных жителей. Минимум 2174 частных домов были разрушены обстрелами, а 90 многоэтажек стали непригодными для проживания.
Кроме того, от боевых действий пострадали 398 гражданских объектов на территории Азербайджана.
Напомним, ранее омбудсмен самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Артак Бегларян заявил, что с начала конфликта в Нагорном Карабахе погибли 37 мирных жителей и еще как минимум 118 гражданских получили ранения