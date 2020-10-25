Количество погибших азербайджанских мирных граждан в результате боевых действий в Нагорном Карабахе возросло.

По последним данным, жертвами конфликта Армении и Азербайджана стали 65 мирных жителей, сообщает Генеральная прокуратура Азербайджана.

Как информирует азербайджанская сторона, в результате боевых действий ранения получили 297 мирных жителей. Минимум 2174 частных домов были разрушены обстрелами, а 90 многоэтажек стали непригодными для проживания.

Кроме того, от боевых действий пострадали 398 гражданских объектов на территории Азербайджана.

Напомним, ранее омбудсмен самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Артак Бегларян заявил, что с начала конфликта в Нагорном Карабахе погибли 37 мирных жителей и еще как минимум 118 гражданских получили ранения