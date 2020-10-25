Украинская власть ищет площадку для размещения турецкого предприятия компании Bayrаktar, на котором та планирует производить военные беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, передает «Интерфакс-Украина».

Он рассказал, что сначала турецкая сторона была готова разместить производство на одном из предприятий государственного Укроборонпрома, но потом решила найти отдельную площадку.

Вице-премьер уточнил, что на предприятии Bayrаktar в Украине будут работать украинские инженеры и конструкторы, и оно получит право продажи БПЛА как на украинском, так и на других рынках.

Уруский также сообщил, что сейчас рассматривают возможность совместного производства с Турцией передвижных противотанковых ракетных комплексов и организации совместного предприятия в Турции, которое будет производить авиационные двигатели, как для БПЛА, так и для вертолетов и вероятного нового турецкого боевого самолета.

— Если их продукция — это локализация у нас, наша продукция — локализация в них», - подчеркнул вице-премьер.

Также Уруский анонсировал создание нескольких совместных предприятий, в частности «в морской тематике». Говорит, что в Минобороны Украины интересуются турецкими корветами. Детальных переговоров еще не было, но первый корвет может быть построен в Турции, а остальные уже на украинском предприятии.

Напомним, что турецкая делегация компании LODOS Propulsion Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. и Государственное предприятие «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря» - «Машпроект» подписали меморандум о сотрудничестве.