Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков проголосовал на местных выборах, однако не принял участия в опросе Президента Владимира Зеленского.

Об этом он заявил в зоде общения с журналистами, трансляцию которого вел телеканал 112 Украина.

Он отметил, что надеется на честные выборы и ожидает, чтобы в каждый регион «пришла нормальная власть», которая понимает, что она будет делать, и сможет отвечать за свои действия. Также председатель ВР считает, что нецелесообразным является допуск к избирательным участкам людей с температурой.

— Я думаю, что нет, у нас есть механизмы, как можно было проголосовать и дома. Но будем надеяться, что таких случаев не будет и это даст возможность провести все же нормальные выборы, честные выборы, — сказал Дмитрий Разумков.

Он также отметил, что не участвовал в опросе, который предложил провести президент.

Дмитрий Разумков заявил, что не видит никаких оснований для приостановления избирательного процесса и отмены второго этапа местных выборов даже в условиях эпидемии.

— Я уверен, что второй тур выборов должен состояться, ведь мы не можем оставить общины без легитимной власти. Мы все понимаем, что власть на местах, и особенно в рамках децентрализации, и в рамках вызовов, которые сегодня стоят перед местной властью, потому что ответственность по борьбе с коронавирусом и защитой здоровья наших граждан, в некоторой степени можно говорить, что это защита национальной безопасности. Это общая ответственность и местной власти, и центральной власти, поэтому важно, чтобы вся вертикаль власти работала на единый результат, — сказал Дмитрий Разумков.

Напомним, сегодня, 25 октября, в Украине проходят очередные местные выборы, на которых будут избраны депутаты областных, районных, городских и сельских советов, а также мэры городов.