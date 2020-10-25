Сегодня, 25 октября, Николаевский городской голова Александр Сенкевич проголосовал на выборах на избирательном участке в школе №28.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Онлайн-репортаж НикВести со дня выборов в Николаевской области.

В частности, на избирательный участок он пришел вместе с семьей. После чего выстояв очередь и пройдя температурный скрининг, городской голова отдал свой голос на выборах.

После голосования мэр пообщался с журналистами и отметил, что надеется на то, что новый состав городского совета будет лучше действующего.

– Сегодня важный день для Николаева. Я вижу людей, которые приходят на выборы. Погода сегодня классная. Думаю, что все должно пройти хорошо. Главное, что все сегодня пришли, сделали свой выбор, независимо от того, за кого они решили голосовать. Сегодня решающий день. Я всегда говорил, что городской совет должен быть наполнен профессионалами своего дела, не популистами. Надеюсь, что новый горсовет будет лучше предыдущего, потому что таких было единицы, - сказал Александр Сенкевич.