Руководитель Николаевской областной партийной организации от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», нардеп Юрий Загородний призвал украинцев изменить свою жизнь к лучшему, проголосовав на местных выборах.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

– Сегодня в любом случае исторический день, в том числе и потому, что «ОПЗЖ», я уверен, впервые займет своё достойное место в представительских органах местного самоуправления. И тем самым, власть на местах начнет переориентироваться на интересы граждан, а не политических кланов. И, что очень важно, силы, которые пришли пять лет назад на волне инспирированного извне государственного переворота – сегодня получат фиаско. Все увидят реальное мнение украинцев, и они дадут свою оценку той политике, которая навязывалась стране на всех уровнях, - заявил народный депутат.

В частности, он заявил, что результаты голосования на выборах станут «холодным душем» для действующей власти.

– Также, я уверен, что результаты голосования для уже действующей власти – будут холодным душем. И миф, что антинародную политику президента Зеленского и его партии поддерживает большинство украинцев, будет разрушен. Я знаю, что власть не успокаивается и предпримет все возможное, чтобы «подкорректировать» результаты. Этому подтверждение – её действия, её беспрецедентные грязные технологии во время кампании. Но это её уже не спасёт. У Зеленского был исторический шанс объединить Украину, изменить жизнь людей к лучшему, но он сам выбрал другой путь. И стал всего лишь очередным «мессией» в истории Украины, - подчеркнул лидер «ОПЗЖ» Николаевщины народный депутат Юрий Загородний.

Напомним, ранее кандидат на пост Николаевского городского головы от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Владислав Чайка пришел голосовать на избирательный участок в Николаеве в компании народного депутата, руководителя региональной организации «ОПЗЖ» Юрия Загороднего.