Президент РФ Владимир Путин отказался отвечать на вопрос о выплатах кандидату в президенты США от Демократической партии Джо Байдену. Ранее такое обвинение выдвинул американский президент Дональд Трамп.

Об этом Путин сказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

– Без комментариев, - ответил Путин на соответствующий вопрос журналиста.

При этом он заявил, что на территории России нет интересов сына Джо Байдена - Хантера.

– Это нас вообще не касается - это касается американцев и украинцев, - сказал он.

Путин заявил о существовании в Украине как минимум одной компании, работавшей в нефтегазовой отрасли, которую Хантер Байден «фактически возглавлял и, судя по всему, неплохо зарабатывал».

– Но я не вижу здесь никакого криминала - во всяком случае, нам об этом ничего не известно, - сказал Путин.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден должен объяснить происхождение «$3,5 миллионов полученных от России».