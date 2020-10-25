В Николаеве на одном из участков избирателям выдают ля голосования бюллетени без информации о номере УИК.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Нарушение зафиксировано на избирательном участке №480764 (Областной дворец культуры). В урнах для голосования замечено много таких бюллетеней.

Комментируя это, глава комиссии №480764 заявила, что не видит в этом нарушения.

— Та все там правильно написано, ничего страшного нет, - сказала она.

Как прокомментировали НикВестям в Гражданской сети «ОПОРА», согласно статьи 240 Избирательного кодекса, бюллетень должен содержать название, дату, номер округа, место для номера избирательного участка и печатки участковой избирательной комиссии. В части 25 статьи 250 Кодекса также указано, что несоответствие номера участка на бюллетене является причиной для признания такого бюллетеня недействительным. Часть 10 статьи 242 определяет порядок приемки бюллетеней участковыми комиссиями. В нем указывается, что при подсчете бюллетеней член УИК, определенный комиссией, проставляет на каждом бюллетене печать, а другой член комиссии указывает номер избирательного участка. Реагируя на данное нарушение «ОПОРА» отправила их наблюдателя на участок и сообщила о случившемся в Заводскую районную территориальную избирательную комиссию.

Отметим, что по данным Государственного реестра избирателей на данном участке голосует 1667 избирателей.

Ранее сообщалось, что в Николаеве журналистке телеканала НИС-ТВ Виктория Пинчук на избирательном участке выдали бюллетень без проверки документов личности.