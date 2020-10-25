Пятый президент Украины Петр Порошенко принял участие в голосовании на местных выборах, однако отказался отвечать на опрос Президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Украинская правда.

Петр Порошенко вместе с женой Мариной проголосовали на избирательном участке в 12:30. При этом, принять участие в опросе от президента Владимира Зеленского Петр Порошенко отказался.

— Настроение фантастическое. Если бы этой ерундой не испортили настроение, этими пятью вопросами. Скажу откровенно, я очень надеялся, что Зеленский одумается и эту свою избирательную агитацию, которая отбрасывает нас от Европы — отменит. Сначала это называлось референдум, потом опрос потом — социологией. А потом назвали тем, чем оно является на самом деле, — незаконной предвыборной агитацией Зеленского и его слуг. Это самая большая фальсификация и самое большое нарушение законодательства, которое было за всю историю Украины и может сравниваться только с фальсификациями Януковича в 2004-м году. Я очень надеялся, что избирательная кампания Януковича, которая получила в истории название «підрахуй», уже навсегда уйдет в небытие. К сожалению, своими усилиями Зеленский это возвращает, — заявил Петр Порошенко.

Напомним, Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что опросы, которые проводятся вне избирательного участка после голосования, не противоречат закону Украины.

Общественное движение ЧЕСНО сообщает, что по крайней мере на двух избирательных участках — в Хмельницкой области и в Киеве избиратели могли ответить на 5 вопросов от Президента Владимира Зеленского несколько раз.