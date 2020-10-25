Кандидат на пост Николаевского городского головы Владислав Чайка рассказал об избирательной ситуации в городе.

Об этом он рассказал в коммментрии журналистам, сообщают НикВести.

В частности, он отметил, что на всех участках следят за соблюдением карантинных мер, в частности, социальной дистанции и температурного скрининга.

При этом он отметил, что на некоторых ТВК был зафиксированы нарушения: подвоз избирателей, отсутствие бюллетеней некоторых партий.

– В городе Николаеве выборы проходят в относительно спокойной обстановке. Открыты все избирательные участки, по состоянию на 13:00 было порядка 14% голосующих, карантинные меры соблюдаются, выдерживается социальная дистанция. Есть, конечно, небольшие отклонения от избирательного процесса, сейчас фиксируются вопросы о подвозе избирателей. Где-то есть неправильное заполнение бюллетеня. Больше всего при подсчетах потом будет то, что наша городская комиссия не вывесила рекламные проспекты на пост городского головы, я был на 10 участках и не видел рекламных проспектов на пост мэра. Также есть вопросы, которые граждане задают на ДВК членам этих комиссий, которые не могут ответить и спрашивают у наших в городской комиссии. Думаю, что при подсчете голосов мы будем это учитывать. Есть слабая подготовка представителей комиссии, которые находятся на ДВК, хотя они делают все возможное, чтобы выборы состоялись и прошли правильно, - сказал Владислав Чайка.

Напомним, ранее кандидат на пост Николаевского городского головы от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Владислав Чайка пришел голосовать на избирательный участок в Николаеве в компании народного депутата, руководителя региональной организации «ОПЗЖ» Юрия Загороднего.