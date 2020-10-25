Действующий Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал жителей города активизироваться и прийти на избирательные участи для голосования на местных выборах.
Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном в Instagram.
— Очень низкая явка. Поэтому мобилизируйтесь и активизируйте своих друзей, пускай они прийдут на выборы, выберут кого желают и считают нужным. Но просто, чтобы они пришли, чтобы Николаев мог в ближайшие 5 лет развиваться, - сказал Александр Сенкевич.
Как известно, Явка на избирательных участках Николаева по состоянию на 13:00 составила 14%.
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Действующий Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал жителей города активизироваться и прийти на избирательные участи для голосования на местных выборах.
Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном в Instagram.
— Очень низкая явка. Поэтому мобилизируйтесь и активизируйте своих друзей, пускай они прийдут на выборы, выберут кого желают и считают нужным. Но просто, чтобы они пришли, чтобы Николаев мог в ближайшие 5 лет развиваться, - сказал Александр Сенкевич.
Как известно, Явка на избирательных участках Николаева по состоянию на 13:00 составила 14%.