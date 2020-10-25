В политической партии «Слуга народа» считают, что низкая явка избирателей на участках в Николаеве связана с возникшими очередями из-за введенных карантинных мер.

Об этом во время брифинга рассказал руководитель избирательного штаба партии «Слуга народа» в Николаевской области Виталий Ким, передает корреспондент НикВести.

— Мы находимся в кризисе и карантине. В виду карантинных мер очень строгие правила на участках и очень много бюллетеней. Нужно очень долго объяснять людям пожилого возраста, как правильно заполнить бюллетень из-за этого на участках собираются очереди. Больше уходит времени на то, чтобы, скажем так, обслужить, одного избирателя. Некоторые люди не дожидаются своей очереди, просто разворачиваются и уходят, но мы надеемся, что эти люди вернутся, - сказал Виталий Ким.

При этом кандидат в депутаты Николаевского облсовета от партии «Слуга народа» Анна Замазеева озвучила, что самую высокую явку на избирательных участках по Николаевской области зафиксировали в:

Коблево — 28%;

Березанка — 22%;

Вознесенский район — 18,29%;

Первомайский район — 16%;

Напомним, что сегодня, 25 октября, в Украине проходят очередные местные выборы, на которых будут избраны депутаты областных, районных, городских и сельских советов, а также мэры городов.