Руководитель Николаевской областной партийной организации от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», нардеп Юрий Загородний считает, что конкуренты проводят экзит-полы, чтобы потом манипулировать результатами выборов.

Об этом он заявил в воскресенье, 25 октября, в ходе брифинга, передает корреспондент НикВести.

По его словам, «ОПЗЖ» не проводят экзит-полы, так как все профессиональные социологические компании в Николаеве на запрос партии ответили, что не видят в этом целесообразности.

— Я не знаю о чем вы говорите, что многие партии проводят экзит-полы. Я вчера и позавчера задавал вопросы, кто будет проводить экзит-полы. В городе есть специальные социологические службы, которые профессионально занимаются социологическими опросами. Наша партия к ним уже ранее обращалась во время парламентской кампании, и во время проведения этой кампании, чтобы узнать наш рейтинг, рейтинг других партий. Сегодня же все профессиональные социологические службы отказались проводить экзит-полы.Те экзит-полы, которые партии делают сами для себя — это непрофессиональный подход, непрофессиональный опрос, — заявил Юрий Загородний.

Юрий Загородний также отметил, что, по его мнению, политические оппоненты «ОПЗЖ» наоборот проводят экзит-полы с целью манипулирования и фальсифицирования результатов выборов.

— С какой целью они это делают? Все просто. Учитывая то, что некоторые политические силы, а особенно те, которые приближенные к власти, заявляли, что явка избирателей в городе Николаеве и области составляет более 30%, а на данный момент мы видим, что явка низкая. Они может готовятся уже к фальсификации результатов выборов. Те экзитполы, которые они для себя проводят, они потом могут использовать, чтобы сказать, что результаты выборов были другими. Мы же доверяем только профессиональным социологическим службам, — отметил Юрий Загородний.

Напомним, в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили, что они предотвратили фальсификацию на местных выборах в городе Первомайск в Николаевской области.