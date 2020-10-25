Интервьюеры, проводящие «опрос от президента», присутствуют на около 55% избирательных участков в Украине, больше всего на Юге.

Об этом сообщает гражданская сеть «Опора».

«Гражданская сеть «Опора» исследовала, возле какого количества участков присутствуют интервьюеры, которые проводит опрос от президента. По состоянию на этот час около 55% участков они есть, 45% — нет. Погрешность национального исследования — 4%», — говорится в сообщении.

Наибольшее количество участков покрыто на юге — 78,65%, наименьшее на Западе — 37,81%, Центр — 55,79%, Восток — 56,87%.

Как сообщается, присутствие интервьюеров исследовано на основе статистически репрезентативного количества участков, на которых находятся наблюдатели «Опоры».

Ранее сообщалось, что украинский политолог Виктор Таран трижды принял участие в опросе, который инициировал Президент Владимир Зеленский.

Напомним, Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что опросы, которые проводятся вне избирательного участка после голосования, не противоречат закону Украины.

Общественное движение ЧЕСНО сообщает, что по крайней мере на двух избирательных участках — в Хмельницкой области и в Киеве избиратели могли ответить на 5 вопросов от Президента Владимира Зеленского несколько раз.