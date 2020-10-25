Азербайджан еще не принял решение по утверждению режима перемирия с Арменией по результатам переговоров в США. Белый дом подталкивает Баку к такому решению.

Об этом заявил в воскресенье помощник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен в интервью телеканалу CBS.

Он уточнил, что Ереван согласен на предложение США по перемирию в Нагорном Карабахе.

– Весь конец этой недели мы занимаемся тем, чтобы договориться о мире между Арменией и Азербайджаном. Армения приняла предложение о прекращении огня, а Азербайджан еще нет. Мы подталкиваем власти Азербайджана к этому принятию предложения о режиме прекращения огня, - отметил советник главы государства.

Напомним, с начала конфликта в Нагорном Карабахе погибли 37 мирных жителей. Еще как минимум 118 гражданских получили ранения.