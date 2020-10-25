Пограничники разоблачили первую партию контрабандных iPhone 12, которые пытались ввезти в страну до старта официальных продаж в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Речь идет о небольшой партии, которую обнаружили в международном пункте пропуска «Краковец», — пять новых Apple iPhone 12 Pro Max.
Пограничники нашли гаджеты в автомобиле «Мерседес», в котором из Польши в Украину ехал гражданин Германии. «Айфоны» передали работникам таможни, оценили контрабанду в 270-340 тысяч гривен. Точной суммы нет, потому что официальную стоимость этого товара в Украине пока не объявили.
«А вот «серые» продавцы предлагают привезти смартфон в конфигурации с 128 ГБ памяти под заказ по цене от 54 тысяч гривен, тогда как стоимость версии на 256 ГБ может достичь 60 тысяч гривен», — рассказали пограничники.
Сами работники ГНСУ уверяют, что соблазну новеньких iPhone 12 они не поддадутся.
«Хорошо, что по крайней мере украинские пограничники остаются равнодушными к «яблочной эйфории». Есть нарушения — должна быть ответственность и никакого маркетинга», — сообщает пресс-служба.
Напомним, компания Apple 13 октября официально представила первый в линейке смартфон с поддержкой 5G iPhone 12.
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Пограничники разоблачили первую партию контрабандных iPhone 12, которые пытались ввезти в страну до старта официальных продаж в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Речь идет о небольшой партии, которую обнаружили в международном пункте пропуска «Краковец», — пять новых Apple iPhone 12 Pro Max.
Пограничники нашли гаджеты в автомобиле «Мерседес», в котором из Польши в Украину ехал гражданин Германии. «Айфоны» передали работникам таможни, оценили контрабанду в 270-340 тысяч гривен. Точной суммы нет, потому что официальную стоимость этого товара в Украине пока не объявили.
«А вот «серые» продавцы предлагают привезти смартфон в конфигурации с 128 ГБ памяти под заказ по цене от 54 тысяч гривен, тогда как стоимость версии на 256 ГБ может достичь 60 тысяч гривен», — рассказали пограничники.
Сами работники ГНСУ уверяют, что соблазну новеньких iPhone 12 они не поддадутся.
«Хорошо, что по крайней мере украинские пограничники остаются равнодушными к «яблочной эйфории». Есть нарушения — должна быть ответственность и никакого маркетинга», — сообщает пресс-служба.
Напомним, компания Apple 13 октября официально представила первый в линейке смартфон с поддержкой 5G iPhone 12.