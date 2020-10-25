По результатам экзит-пола, организованного в рамках проекта студии Савика Шустера и телеканала «Украина 24», Геннадий Кернес одержал победу в первом туре на выборах Харьковского городского головы.
Результаты экзитпола обнародовали в эфире программы «Ночь выборов с Савиком Шустером» на телеканале «Украина 24».
Так, по результатам экзитпола, Геннадий Кернес набрал 57,9%, таким образом получив абсолютное большинство.
На втором месте кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олександр Фельдман с 12,12% голосов избирателей. На третьем месте кандидат от «Слуги народа», действующий глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер — 11,98%.
Также, по результатам опроса, партия «Блок Кернеса — Успешный Харьков!» набрал 39,52% голосов на выборах в городской совет. «ОПЗЖ» получила 16,99%, «Слуга народа» — 12,39%.
Напомним, 23 сентября «Блок Кернеса — Успешный Харьков» выдвинул кандидатом на пост мэра Харькова нынешнего городского голову Геннадия Кернеса.
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По результатам экзит-пола, организованного в рамках проекта студии Савика Шустера и телеканала «Украина 24», Геннадий Кернес одержал победу в первом туре на выборах Харьковского городского головы.
Результаты экзитпола обнародовали в эфире программы «Ночь выборов с Савиком Шустером» на телеканале «Украина 24».
Так, по результатам экзитпола, Геннадий Кернес набрал 57,9%, таким образом получив абсолютное большинство.
На втором месте кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олександр Фельдман с 12,12% голосов избирателей. На третьем месте кандидат от «Слуги народа», действующий глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер — 11,98%.
Также, по результатам опроса, партия «Блок Кернеса — Успешный Харьков!» набрал 39,52% голосов на выборах в городской совет. «ОПЗЖ» получила 16,99%, «Слуга народа» — 12,39%.
Напомним, 23 сентября «Блок Кернеса — Успешный Харьков» выдвинул кандидатом на пост мэра Харькова нынешнего городского голову Геннадия Кернеса.