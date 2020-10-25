Николаевские правоохранители задержали фигурантов «сетки» по подкупу избирателей, которые получали деньги за голосование на Киевщине. Об этом сообщили в Полиции Николаевской области.

Сегодня, 25 октября, следователя СУ совместно с оперативниками УСР в Николаевкой области при силовой поддержке спецназовцев была задержана группа лиц, которые с целью фальсификации выборов участвовали в голосовании за определенного кандидата в определенную политическую партию в Киевской области.

Преступную группу организовали двое жителей Николаева, и привлекли еще 6 человек, которые занимались вербовкой и отправкой николаевцев в столицу для голосования. За каждый голос члены «сетки» получили от одной до двух тысяч гривен. Всего в фальсификациях, по информации правоохранителей, приняли участие около 80 николаевцев.

Полицейские задержали участников «сетки» на Николаевщине. Расследуется уголовное производство по части 2 статьи 160 Уголовного кодекса Украины «Подкуп избирателей» что наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на срок от 2 до 6 лет. Продолжаются следственные действия.