На выборах городского головы Днепра лидирует действующий мэр города Сергей Филатов, свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного совместно «Савик Шустер Студией» и телеканалом «Украина-24 с использованием инструментов социологической компании Liberty Report, оглашенные в эфире телеканала «Украина-24» в воскресенье вечером.

Согласно результатам исследования, за Филатова проголосовали 44,47% жителей города. На втором месте – представитель партии «Громадська сила» Загид Краснов, за него проголосовали 14,44%, на третьем – представитель блока «Украинская перспектива» Александр Вилкул, за него проголосовали 11,27%.

На четвертом месте – представитель «Слуги народа» Сергей Рыженко (10,6%), на пятом – представитель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Сергей Никитин (8,81%).

Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Ранее сообщалось, что по результатам экзит-пола, организованного в рамках проекта студии Савика Шустера и телеканала «Украина 24», Геннадий Кернес одержал победу в первом туре на выборах Харьковского городского головы.