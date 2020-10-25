Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен жестко следить за новоизбранными местными властями в стране, от которых зависит качество жизни, и и то, с чем граждане сталкиваются ежедневно.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

– Мэр города и местный совет часто влияют на качество жизни напрямую намного больше, чем президент. Порядок и чистота на улицах, состояние коммунальной сферы, работа общественного транспорта, поддержка местных общественных проектов - все это и многое другое не в полномочиях президента. Это то, что могут и должны делать мэры и депутаты местных советов. За последние годы благодаря децентрализации местные власти получили в разы больше бюджетных возможностей, чтобы работать для людей. Но работают ли они на тебя? Будут ли они работать в новых реалиях?, - написал он.

Владимир Зеленский заявил, что будет жестко следить за новоизбранной местной властью.

– Это крайне важно для страны. Потому что это – именно о качестве жизни. О том, с чем рядовой гражданин сталкивается ежедневно и что формирует его представления о профессионализме власти в целом, - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что президент – «это стратегия, это направление, это образ страны, это общие правила, а также общегосударственное развитие».

– Местная власть – это конкретные вопросы «здесь и сейчас», это комфорт и качество жизни, это вид наших домов и окружающей инфраструктуры. Поэтому всегда правильно ставьте ударение в том, кто и за что отвечает в стране, - призвал он.

Владимир Зеленский верит, что украинцы сформируют ответственную и эффективную местную власть, и пообещал сотрудничество на условиях честности и искренности между центральной властью и местными представителями.

– И помните: мы – свободные и мы вправе самостоятельно выбирать свой путь. Украина – это ты! - добавил он.

Напомним, ранее социологическая группа «Рейтинг» подвела предварительные итоги голосования на опросе президента Владимира Зеленского.